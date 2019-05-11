Мадрид. Надаль разгромил Вавринку в четвертьфинале

Рафаэль Надаль продолжает побеждать на грунтовом Мастерсе в Мадриде. В четвертьфинале испанец, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл швейцарца Стэна Вавринку.
Мадрид. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:1, 6:2
В полуфинале Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции. В другом полуфинале сыграют Доминик Тим и Новак Джокович.
Источник — Sport.ua
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