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Мадрид. Циципас обыграл действующего чемпиона

Александр Зверев уступил греку в трех партиях

  • 10.05.2019 23:08
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Мадрид. Циципас обыграл действующего чемпиона
© MutuaMadridOpen. Стефанос Циципас
Стефанос Циципас стал третьим полуфиналистом грунтового Мастерса в Мадриде.
 
В матче 1/4 финала 20-летний грек в трех сетах одолел действующего чемпиона турнира 22-летнего немца Александра Зверева.
 
Мадрид. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 3:6, 6:2
 
В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Стэн Вавринка – Рафаэль Надаль.
 
Зверев не смог защитить титул и с новой недели опуститься на пятую позицию, его обойдет прошлогодний финалист Доминик Тим, который ранее обыграл Роджера Федерера.
 
Циципас с понедельника будет как минимум восьмым, выход в финал принесет ему личный рекорд в виде седьмого места, завоевание титула поднимет на шестое. 
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Источник — Sport.ua

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