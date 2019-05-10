Мадрид. Циципас обыграл действующего чемпиона

Стефанос Циципас стал третьим полуфиналистом грунтового Мастерса в Мадриде.
В матче 1/4 финала 20-летний грек в трех сетах одолел действующего чемпиона турнира 22-летнего немца Александра Зверева.
Мадрид. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 3:6, 6:2
В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Стэн Вавринка – Рафаэль Надаль.
Зверев не смог защитить титул и с новой недели опуститься на пятую позицию, его обойдет прошлогодний финалист Доминик Тим, который ранее обыграл Роджера Федерера.
Циципас с понедельника будет как минимум восьмым, выход в финал принесет ему личный рекорд в виде седьмого места, завоевание титула поднимет на шестое.
Источник — Sport.ua
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