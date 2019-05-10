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Мадрид. Бертенс второй год подряд сыграет в финале

Нидерландская теннисистка одолела в полуфинале Слоан Стивенс

  • 10.05.2019 22:50
  • 189 просмотров
  • 2 комментария
Мадрид. Бертенс второй год подряд сыграет в финале
© MutuaMadridOpen. Кики Бертенс
Седьмая ракетка мира Кики Бертенс стала второй финалисткой турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В полуфинале прошлогодняя финалистка в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс.
 
Мадрид. Полуфинал
Слоан Стивенс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:6, 5:7
 
В финале Стивенс сразится против Симоны Халеп, которая ранее выбила из борьбы Белинду Бенчич.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 23:00
    0
    Тут было прогнозируемо, а вот в финале - не очень. Пожалуй, у Кики шансов не меньше, чем у Симоны.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 10.05.2019 22:58
    +1
    Знатная заруба будет, девушки сейчас на ходу!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 10.05.2019 22:58
    +1
    Знатная заруба будет, девушки сейчас на ходу!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 23:00
    0
    Тут было прогнозируемо, а вот в финале - не очень. Пожалуй, у Кики шансов не меньше, чем у Симоны.
    Ссылка
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