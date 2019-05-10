Мадрид. Бертенс второй год подряд сыграет в финале

Седьмая ракетка мира Кики Бертенс стала второй финалисткой турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
В полуфинале прошлогодняя финалистка в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс.
Мадрид. Полуфинал
Слоан Стивенс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:6, 5:7
В финале Стивенс сразится против Симоны Халеп, которая ранее выбила из борьбы Белинду Бенчич.
Источник — Sport.ua
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