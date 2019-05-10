Мадрид. Халеп стала первой финалисткой

Третья ракетка мира Симона Халеп стала первой финалисткой турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.

В полуфинальном матче румынка в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич (№18 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Катерину Козлову

Мадрид. Полуфинал

Симона Халеп (Халеп) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:7(2), 6:0

Отметим, что Халеп в четвертый раз сыграет в финале турнира в Мадриде, на ее счету два трофея. Победа в завтрашнем матче вернет ей статус первой ракетки мира.

Бенчич впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-5 мирового рейтинга, предыдущие пять матчей она выиграла. Ранее в текущем сезоне швейцарка еще не проигрывала сет с баранкой.

В другом полуфинале сыграют Кики Бертенс и Слован Стивенс.