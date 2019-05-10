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Мадрид. Халеп стала первой финалисткой

Румынская теннисистка в трех сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии

  • 10.05.2019 17:40
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Мадрид. Халеп стала первой финалисткой
© WTA. Симона Халеп
Третья ракетка мира Симона Халеп стала первой финалисткой турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В полуфинальном матче румынка в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич (№18 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Катерину Козлову.
 
Мадрид. Полуфинал
Симона Халеп (Халеп) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:7(2), 6:0
 
Отметим, что Халеп в четвертый раз сыграет в финале турнира в Мадриде, на ее счету два трофея. Победа в завтрашнем матче вернет ей статус первой ракетки мира.
 
Бенчич впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-5 мирового рейтинга, предыдущие пять матчей она выиграла. Ранее в текущем сезоне швейцарка еще не проигрывала сет с баранкой.
 
В другом полуфинале сыграют Кики Бертенс и Слован Стивенс.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 10.05.2019 18:07
    0
    Королева грунту! Просто розгромила в 3 сеті Бенчіч!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.05.2019 18:07
    0
    Королева грунту! Просто розгромила в 3 сеті Бенчіч!
    Ссылка
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