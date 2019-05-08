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Мадрид. Козлова не сумела обыграть Бенчич

Украинская теннисистка уступила в двух сетах

  • 08.05.2019 18:12
  • 1045 просмотров
  • 1 комментарий
Мадрид. Козлова не сумела обыграть Бенчич
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) не сумела выиграть пятый подряд поединок на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В третьем круге основной сетки 25-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, уступила швейцарке Белинде Бенчич (№18 WTA).
 
Мадрид. Третий круг
Катерина Козлова (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 0:6, 2:6
 
Первая партия обернулась полным провалом. У Кати не получалось ровным счетом ничего, да и соперница играла прекрасно. Но это и не удивительно, после одной из главных побед в карьере морально настроиться на следующий поединок весьма сложно.
 
Первый сет закончился баранкой для Кати, третий раз в сезоне. Любопытно, что один из таких матчей она даже выиграла (первый раунд квалификации в Майами).
 
 
Начало второй партии добавило оптимизма: Козлова заиграла увереннее, а вот у Бенчич появились проблемы с настроем. По ходу партии она несколько раз кричала и подбадривала себя, чтобы совсем уж не расслабиться. Ключевой момент произошел в четвертом гейме, когда швейцарка отыграла брейкпоинт и взяла после этого гейм с помощью трех мощнейших подач. Далее она зацепилась на приеме и взяла очко с третьего брейкпоинта. На этом игра закончилась.
 
 
И даже если этот матч нельзя записать в актив Козловой, то дебютный турнир в Мадриде для нее удался. Две победы в квалификации и еще две победы в основной сетки – отличный результат. Матч с Плишковой – бомба. Со следующей недели Катя поднимется на 66-е место в рейтинга. До конца грунтового сезона защищать еще 70 очков за Ролан Гаррос, но с такой формой можно и нужно набирать как можно больше.
 
В четвертьфинале Бенчич сразится с первой ракеткой мира Наоми Осакой.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 08.05.2019 18:51
    0
    Жаль, что больше, чем на один два крутых матча, Катю вечно не хватает
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.05.2019 18:51
    0
    Жаль, что больше, чем на один два крутых матча, Катю вечно не хватает
    Ссылка
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