Федерер может пропустить турнир в Риме

37-летний щвейцарец после поражения в четвертьфинале турнира в Мадриде от Доминика Тима намерен немного отдохнуть.

Сообщается, что он поедет в Швейцарию, а решение о выступлении на Мастерсе в Риме примет позднее.

Отметим, что в этом году Федерер планирует впервые за последнее время сыграть на Ролан Гаррос.