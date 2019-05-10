Федерер может пропустить турнир в Риме

37-летний щвейцарец после поражения в четвертьфинале турнира в Мадриде от Доминика Тима намерен немного отдохнуть.
Сообщается, что он поедет в Швейцарию, а решение о выступлении на Мастерсе в Риме примет позднее.
Отметим, что в этом году Федерер планирует впервые за последнее время сыграть на Ролан Гаррос.
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