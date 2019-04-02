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Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос

Легендарный швейцарец собирается покорить грунтовый мэйджор

  • 02.04.2019 18:57
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Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос
© ATP. Роджер Федерер
Лидер Чемпионской гонки Роджер Федерер принял решение выступить на Открытом чемпионате Франции (26 мая - 6 июня). Отметим, что 37-летний швейцарец не играл на Ролан Гаррос с 2015 года.
 
Также во время грунтового сезона Федерер сыграет Мастерс в Мадриде (5-12 мая).
 
Пока что неизвестно, сыграет ли Роджер в Риме, правила ATP разрешают ему не считать этот турнир обязательным при подсчете очков.
 
Отметим, что Роджер Федерер побеждал на Ролан Гаррос всего один раз в 2009 году, одолев в финале шведа Робина Содерлинга.
 
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