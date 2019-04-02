Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос

Лидер Чемпионской гонки Роджер Федерер принял решение выступить на Открытом чемпионате Франции (26 мая - 6 июня). Отметим, что 37-летний швейцарец не играл на Ролан Гаррос с 2015 года.
Также во время грунтового сезона Федерер сыграет Мастерс в Мадриде (5-12 мая).
Пока что неизвестно, сыграет ли Роджер в Риме, правила ATP разрешают ему не считать этот турнир обязательным при подсчете очков.
Отметим, что Роджер Федерер побеждал на Ролан Гаррос всего один раз в 2009 году, одолев в финале шведа Робина Содерлинга.
Источник — Официальный сайт Роджера Федерера
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