Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос

Лидер Чемпионской гонки Роджер Федерер принял решение выступить на Открытом чемпионате Франции (26 мая - 6 июня). Отметим, что 37-летний швейцарец не играл на Ролан Гаррос с 2015 года.

Также во время грунтового сезона Федерер сыграет Мастерс в Мадриде (5-12 мая).

Пока что неизвестно, сыграет ли Роджер в Риме, правила ATP разрешают ему не считать этот турнир обязательным при подсчете очков.

Отметим, что Роджер Федерер побеждал на Ролан Гаррос всего один раз в 2009 году, одолев в финале шведа Робина Содерлинга.