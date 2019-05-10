Кики Бертенс – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, десятого мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде пройдут матчи 1/2 финала.
Поединок Кики Бертенс – Слоан Стивенс начнется в 21:10 по Киеву. Счет личных встреч 2:0 в пользу американки.
Победительница матча в финале сразится с Симоной Халеп из Румынии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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