Кики Бертенс – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21:30 — Алекс Морган

А разве Германия не московская провинция!? Они знатно сосут трубу и лижут Кремлю))) вполне вероят...

21:10 — Великий комбинатор

тут один чех гнал соссийцев из своего отеля из-за крыма считая его Украиной,он то же географию ка...

21:07 — Великий комбинатор

дурачок лаптеногий! а что гдр это это соссия?

21:05 — Алекс Морган

Если он думает, что у клубов с Раши больше шансов на финал, то он вдвойне дурак))) последние 10 л...

21:03 — Алекс Морган

Берлин - русский город! Это же ГДР)))