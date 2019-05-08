Пусан. Стаховский выиграл парный матч

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл матч первого круга парного разряда на челленджере в Южной Корее.
33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии на супер тай-брейке одолели вторую сеяную пару, австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла.
Пусан. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Макс Перселл / Люк Сэвилл – 7:6(8), 5:7, 10:7
Напомним, на прошлой неделе Стаховский и Бемельманс проиграли этому же австралийскому тандему в финале челленджера в Сеуле.
В матче 1/4 финала Сергей и Рубен встретятся с парой Андре Горанссон (Швеция) / Хантер Риз (США).
Ранее Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде турнира в Пусане.
Источник — Sport.ua
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