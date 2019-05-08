Пусан. Стаховский выиграл парный матч

Ти читати умієш? Де там про фінал написано? Тут дехто косоязико називає Аякс, Ліверпуль і Тоттенґ...

15:52 — yatsiykvova

У наступному чемп росів про РАХИТського-забудуть-слова пророчі

15:51 — trasher87 trasher87

Ярик сильный защитник согласен. Согласен с тем что помог бы сборной. Но ептить насчёт Зинченко. О...

15:46 — Віталій Яценко

Зінченко - єдиний з наших легіонерів, який грає в старті топ клуба. А за рейтингом Інстат він 2 в...

15:41 — marko2020

На месте Денисова, я бы Леоненко смог бы доверить только полы тряпкой мыть, а не открывать рот в ...

15:33 — Konstantin Krichun

Хватит сепара пиарить. Все о нем забыли уже