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Сеул. Стаховский уступил в парном финале

Украинец был в шаге от победы на турнире

  • 05.05.2019 12:14
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Сеул. Стаховский уступил в парном финале
© БТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в финале челленджера в Южной Корее.

33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах уступил лидерам посева Максу Перселлу и Люку Сэвиллу - 4:6, 6:7(7).

Сеул. Финал парного разряда

Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс –  Макс Перселл/Люк Сэвилл – 4:6, 6:7.
 

Отметим, что Стаховский и Бемельманс вскоре стартуют на другом челленджере в Пусане, где в первом круге вновь сыграют с Перселлом и Сэвиллом.

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Источник — Sport.ua

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