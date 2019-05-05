Сеул. Стаховский уступил в парном финале

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в финале челленджера в Южной Корее.
33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах уступил лидерам посева Максу Перселлу и Люку Сэвиллу - 4:6, 6:7(7).
Сеул. Финал парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Макс Перселл/Люк Сэвилл – 4:6, 6:7.
Отметим, что Стаховский и Бемельманс вскоре стартуют на другом челленджере в Пусане, где в первом круге вновь сыграют с Перселлом и Сэвиллом.
Источник — Sport.ua
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