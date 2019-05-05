Сеул. Стаховский уступил в парном финале

Да, похоже, Элина не очень готова к турниру. При том, что Мадрид - самый неудачный для нее из воо...

Готова или неготова Эля, а 33-летнюю середнячку Патментье она должна проходить

12:46 — vizuals

Конечно, грунт - не вотчина Плишковой с ее любовью к быстрым кортам и ее подачей, но тем не менее...

12:09 — vit-2

У першому колі найскладніша задача у наших дівчат саме у Даяни (при всій повазі до Лесі - її шанс...