Пусан. Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в третий круг одиночного турнира в южнокорейском Пусане.
В поединке второго раунда турнира Стаховский в двух сетах проиграл японцу Каити Утиде — 6:7(8), 3:6.
Игроки провели на корте 1 час 45 минут
Сергей Стаховский продолжит выступления в парных соревнованиях вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
Источник — Sport.ua
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