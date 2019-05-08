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Пусан. Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде

Украинский теннисист уступил японцу Каити Утиде

  • 08.05.2019 09:13
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Пусан. Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде
© БТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в третий круг одиночного турнира в южнокорейском Пусане.

В поединке второго раунда турнира Стаховский в двух сетах проиграл японцу Каити Утиде — 6:7(8), 3:6.

Игроки провели на корте 1 час 45 минут

Сергей Стаховский продолжит выступления в парных соревнованиях вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

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Источник — Sport.ua

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