Пусан. Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде

09:43 — Ruslan

Друга перемога в 27-ми іграх англійских клубів над іспанськими, зате яка!!!

09:41 — Egor Krig

5 лет испанские команды практически насиловали английские. за последние 10 лет испанцы выиграли 7...

09:40 — Maradona

Скільки критики)) На аві фото Ліверпуля, припускаю, що ти вчора уболівав саме за цю команду - кр...

09:37 — Egor Krig

почему Месси не заслуживает? Потому что его команды нет в финале ЛЧ?

09:36 — Egor Krig

О, шакаленыш из Маугли вылез. Как же долго он этого ждал))) В этом сезоне Месси лучший в мире!!! ...

09:29 — Stringer Bell

Самый лучший день заходил вчера Месси бегать лень, плакал до утра Но пришла пора и собрался в пут...