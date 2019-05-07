Цуренко/Саснович – Звонарева/Остапенко. LIVE трансляция

Во вторник, седьмого мая, Леся Цуренко проведет матч 1/8 финала парного разряда четвертым запуском на корте №6.
В дуэте с Александрой Саснович из Беларуси вторая ракетка Украины сразится против российско-латвийского тандема Вера Звонарева / Алена Остапенко. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
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