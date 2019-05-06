КОСТЮК: «Первой из своего поколения сделала прорыв и первой скатилась»

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о трудностях, которые сопровождали юную теннисистку после прорыва в мировом рейтинге.

«Я чувствовала огромное давление в прошлом году, и я с ума сходила от этого. Я была первой из этого поколения, кто сумел сделать прорыв, и я стала первой, кто скатился вниз. Так уж складывается для девушек 2000, 2001, 2002 годов рождения.

Сейчас есть много теннисисток, которые намного лучше меня. Честно говоря, я уже не чувствую такого давления, потому что Ястремская – №35 или что-то в этом роде, Анисимова сейчас в Топ-50. Они обе выиграли уже титулы WTA. Потапова – 70-я в мире. А я – 320-я (смеется). Я не считаю себя большой суперзвездой, потому что сейчас я определенно ею не являюсь.

Например, Бьянка Андрееску, она сейчас 25-я в рейтинге и выиграла Индиан-Уэллс. Я смотрела последние два ее гейма в финале. Когда она выиграла, я чуть не заплакала, клянусь, потому что я была так рада за нее, и это невероятное достижение.

Они делают то, что мне кажется просто невероятным, потому что я знаю, где была я и что из этого мне казалось невозможным. Люди всегда от меня чего-то ждут, поэтому в какой-то момент я просто перестала об этом задумываться. Иногда говорят такие вещи, которые вообще лишены смысла», – сказала Костюк.