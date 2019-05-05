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Марта КОСТЮК: «Теперь я уже не ребенок»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от своих успехов

  • 05.05.2019 20:09
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Марта КОСТЮК: «Теперь я уже не ребенок»
© news.ro. Марта Костюк
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире WTA в Мадриде, где она прошла в основную сетку сквозь сито квалификации:

«Я чувствую себя неплохо. Очень хорошо подготовилась к сезону на грунте. Я не играла долго, но на прошлой неделе у меня было несколько очень хороших матчей на турнире ITF в Кьяссо, Швейцария. Я пережила несколько взлетов и падений. Выиграла турнир в парном разряде. Не могу сказать, что была полная уверенность, но я знаю, что на правильном пути.
 
Чувствую себя намного увереннее после квалификации в Мадриде. Не имеет значения, как я буду играть в следующие несколько дней. Я думаю, что приобрела большую уверенность и получила большой опыт здесь. Я уже отличаюсь сильно от себя прошлогодней. Я изменилась. Смотрю на себя тогдашнюю и думаю: боже мой, я была таким ребенком. 

Теперь я понимаю, что мне нужно приложить много усилий. Возвращаясь после такого большого падения, можно понять, что это совсем не чудо. После каждой победы надо сказать себе: я сделала это, переходим к следующему матчу. Теперь я больше осознаю все, что происходит в моей жизни». 

 

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Источник — WTA

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