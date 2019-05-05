Марта КОСТЮК: «Теперь я уже не ребенок»

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире WTA в Мадриде, где она прошла в основную сетку сквозь сито квалификации:



«Я чувствую себя неплохо. Очень хорошо подготовилась к сезону на грунте. Я не играла долго, но на прошлой неделе у меня было несколько очень хороших матчей на турнире ITF в Кьяссо, Швейцария. Я пережила несколько взлетов и падений. Выиграла турнир в парном разряде. Не могу сказать, что была полная уверенность, но я знаю, что на правильном пути.

Чувствую себя намного увереннее после квалификации в Мадриде. Не имеет значения, как я буду играть в следующие несколько дней. Я думаю, что приобрела большую уверенность и получила большой опыт здесь. Я уже отличаюсь сильно от себя прошлогодней. Я изменилась. Смотрю на себя тогдашнюю и думаю: боже мой, я была таким ребенком.