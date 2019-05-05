Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, пятого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) стартует в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
После успешного выступления в квалификации Козлова в первом круге основы сразится против Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Встреча пройдет последним запуском на корте №6 Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву. После поединка ATP Маннарино - Клижан.
Ранее девушки встречались два раза, счет равный.
Во втором круге победительница матча сыграет с Даяной Ястремской или Каролиной Плишковой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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