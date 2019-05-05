Леся Цуренко – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, пятого мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В первом матче украинка сразится против немки Анжелик Кербер (№4 WTA) четвертым запуском на арене имени Маноло Сантаны. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после встречи Халеп - Гаспарян.

Ранее Цуренко ни разу не побеждала в матчах против Кербер. Всего было сыграно 3 поединка.

Во втором круге победительница матча сыграет с Петрой Мартич или Гарбинье Мугурусой.