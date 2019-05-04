Завацкая вышла в финал в Висбадене

В полуфинале грунтового турнира ITF в немецком Висбадене Катарина Завацкая встречалась с Даниэлой Сегель из Чили. Украинка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
1/2 финала
Даниэла Сегель (Чили) – Катарина Завацкая (Украина) – 2:6, 5:7
В финале Завацкая сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Источник — Sport.ua
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