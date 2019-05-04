Завацкая вышла в финал в Висбадене

Буду болеть за Ньюкасл. Как минимум из-за того, что наш игрок имеет шансы стать чемпионом АПЛ в с...

18:45 — «ФФУ – М а ф і я!»

Чё мне должно быть стыдно? Если пенальти, то нужно ставить на точку!

18:43 — FFY_MRAZ_

Да пусть забивают, в принципе без разницы

18:41 — FFY_MRAZ_

18:40 — FFY_MRAZ_

Практически нет сомнений

18:39 — andreypoltava231

тебе не стыдно такое писать против команды....у которой почти нет своих игроков на контракте)) а ...

18:39 — ingvar1305

Арбітр.чмо продажне!.... Не свистить коли треба!...

18:38 — polesse2000

FFY_MRAZ_, 04.05.2019 18:25 Ты продолжай дальше кёрлинг смотреть, футбол не твое ----------------...