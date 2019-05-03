Висбаден. Завацкая вышла в полуфинал

21:29 — Sergey_92

Поменяй методичку, она совсем уже смешная. У меня немало знакомых работало или работает за границ...

21:26 — yuriy_kent

Конечно, а кто же будет на балалайке играть? Обосранный, пьянный, но с балалайкой. И похрену что ...

20:47 — «ФФУ – М а ф і я!»

Я не хочу обидеть нормальных россиян, которые есть и здесь на сайте, но весь с путинской Россией ...