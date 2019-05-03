Висбаден. Завацкая вышла в полуфинал

В четвертьфинале грунтового турнира ITF в немецком Висбадене Катарина Завацкая встречалась со второй сеяной голландкой Аранчей Рус. Украинка одержала победу в двух сетах – 6:3, 7:6 (4). Матч продолжался 2 часа и 7 минут.
1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина, 6) – Аранча Рус (Голландия, 2) – 6:3, 7:6 (4)
В полуфинале Завацкая встретится с Даниэлой Сегель из Чили.
Источник — Sport.ua
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