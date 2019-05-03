Катарина Завацкая – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№176 WTA) проведет четвертьфинал на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
Соперницей 19-летней украинки станет Аранча Рус из Нидерландов (№135 WTA).
Матч начнется после встречи Блинкова – Раданович. Ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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