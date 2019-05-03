ФОТО ДНЯ. Ястремская тренируется на кортах Мадрида

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) готовится к дебютному выступлению на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
Напомним, жеребьевка основной сетки состоится в пятницу, 3 мая. Начало в 13:30 по Киеву.
На предыдущем турнире в Стамбуле Ястремская в первом круге проиграла Кристине Младенович из Франции.
Источник — Twitter
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