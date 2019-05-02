Мадрид. Жеребьевка основной сетки состоится в пятницу

В пятницу, 3 мая, состоится жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на грунтово турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
Старт мероприятия запланирован на 13:30 по Киеву.
Мужская жеребьевка состоится 4 мая в 12:30.
Отметим, что Украину на соревнованиях в Мадриде представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская (основная сетка), а также Марта Костюк и Катерина Козлова (начнут с квалификации).
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Источник — Sport.ua
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