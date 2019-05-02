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Мадрид. Костюк и Козлова узнали имена первых соперниц

Марта сразится с первой сеяной

  • 02.05.2019 19:23
  • 1240 просмотров
  • 6 комментариев
Мадрид. Костюк и Козлова узнали имена первых соперниц
© WTA. Катерина Козлова
Украинские теннисистки Марта Костюк (№320 WTA) и Катерина Козлова (№84 WTA) узнали имена первых соперниц в квалификации престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
16-летняя Костюк, получившая от организаторов уайлд-кард, в полуфинале отборочного турнира сыграет с первым номером посева Амандой Анисимовой из США (№53 WTA). Ранее девушки между собой не встречались. Напомним, в прошлом году Марта в первом круге основы уступила испанке Ларе Арруабаррене.
 
Козлова свой первый поединок квалификации проведет против россиянки Екатерины Александровой (№57). Ранее девушки четыре раза играли очные поединки, трижды побеждала украинка.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.05.2019 20:24
    0
    Было бы жалко Марту, если бы я не был согласен с предыдущим комметарием.
    Мадрид не Богота, но тоже не равнина, мячи ускоряются
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 20:24
    0
    SandroKing, 02.05.2019 20:13
    Дело даже ни в том что Марту и Аманду разделяет несколько сотен позиций в рейтинге. и не в том что одна год пахала как проклятая, а другая валяла дурака и развлекалась с мажором-мoскаликoм. Главное взялась Марта за ум или теннис для нее просто игрушка которая идет на нном месте после других развлечений. Так Марта сама говорила в интервью еще несколько месяцев назад. Посмотрим изменилось ли что-то за это время и стоит ли на нее рассчитывать.
    Даже если что-то изменилось в ее подходе к теннису, результаты не появятся по мановению волшебной палочки. Пахать надо. Поэтому пока на успехи Марты, в любом случае, рассчитывать нет смысла. Через годик - посмотрим.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 02.05.2019 20:13
    0
    Дело даже ни в том что Марту и Аманду разделяет несколько сотен позиций в рейтинге. и не в том что одна год пахала как проклятая, а другая валяла дурака и развлекалась с мажором-мoскаликoм. Главное взялась Марта за ум или теннис для нее просто игрушка которая идет на нном месте после других развлечений. Так Марта сама говорила в интервью еще несколько месяцев назад. Посмотрим изменилось ли что-то за это время и стоит ли на нее рассчитывать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 20:01
    0
    Vladlen, 02.05.2019 19:55
    Я бы таким категоричным не был, Анисимова хороший раздражитель для Марты, поэтому без боя она точно не сдастся, а если немного повезет, то и выиграть сможет.
    Аманда две недели назад первый титул WTA в Боготе взяла как раз на грунте. Чем Марта собирается с ней играть? Бричековской техникой? Будет вынос не хуже Лесиного на АО.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 02.05.2019 19:55
    +4
    Stanislav Matusevych, 02.05.2019 19:42
    Недолго Марте в Мадриде играть. Разгром будет жестоким. А Кате тезку вполне по силам победить.
    Я бы таким категоричным не был, Анисимова хороший раздражитель для Марты, поэтому без боя она точно не сдастся, а если немного повезет, то и выиграть сможет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 19:42
    +1
    Недолго Марте в Мадриде играть. Разгром будет жестоким. А Кате тезку вполне по силам победить.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 02.05.2019 19:55
    +4
    Stanislav Matusevych, 02.05.2019 19:42
    Недолго Марте в Мадриде играть. Разгром будет жестоким. А Кате тезку вполне по силам победить.
    Я бы таким категоричным не был, Анисимова хороший раздражитель для Марты, поэтому без боя она точно не сдастся, а если немного повезет, то и выиграть сможет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 19:42
    +1
    Недолго Марте в Мадриде играть. Разгром будет жестоким. А Кате тезку вполне по силам победить.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.05.2019 20:24
    0
    Было бы жалко Марту, если бы я не был согласен с предыдущим комметарием.
    Мадрид не Богота, но тоже не равнина, мячи ускоряются
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 20:24
    0
    SandroKing, 02.05.2019 20:13
    Дело даже ни в том что Марту и Аманду разделяет несколько сотен позиций в рейтинге. и не в том что одна год пахала как проклятая, а другая валяла дурака и развлекалась с мажором-мoскаликoм. Главное взялась Марта за ум или теннис для нее просто игрушка которая идет на нном месте после других развлечений. Так Марта сама говорила в интервью еще несколько месяцев назад. Посмотрим изменилось ли что-то за это время и стоит ли на нее рассчитывать.
    Даже если что-то изменилось в ее подходе к теннису, результаты не появятся по мановению волшебной палочки. Пахать надо. Поэтому пока на успехи Марты, в любом случае, рассчитывать нет смысла. Через годик - посмотрим.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 02.05.2019 20:13
    0
    Дело даже ни в том что Марту и Аманду разделяет несколько сотен позиций в рейтинге. и не в том что одна год пахала как проклятая, а другая валяла дурака и развлекалась с мажором-мoскаликoм. Главное взялась Марта за ум или теннис для нее просто игрушка которая идет на нном месте после других развлечений. Так Марта сама говорила в интервью еще несколько месяцев назад. Посмотрим изменилось ли что-то за это время и стоит ли на нее рассчитывать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.05.2019 20:01
    0
    Vladlen, 02.05.2019 19:55
    Я бы таким категоричным не был, Анисимова хороший раздражитель для Марты, поэтому без боя она точно не сдастся, а если немного повезет, то и выиграть сможет.
    Аманда две недели назад первый титул WTA в Боготе взяла как раз на грунте. Чем Марта собирается с ней играть? Бричековской техникой? Будет вынос не хуже Лесиного на АО.
    Ссылка
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