Мадрид. Костюк и Козлова узнали имена первых соперниц

Украинские теннисистки Марта Костюк (№320 WTA) и Катерина Козлова (№84 WTA) узнали имена первых соперниц в квалификации престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
16-летняя Костюк, получившая от организаторов уайлд-кард, в полуфинале отборочного турнира сыграет с первым номером посева Амандой Анисимовой из США (№53 WTA). Ранее девушки между собой не встречались. Напомним, в прошлом году Марта в первом круге основы уступила испанке Ларе Арруабаррене.
Козлова свой первый поединок квалификации проведет против россиянки Екатерины Александровой (№57). Ранее девушки четыре раза играли очные поединки, трижды побеждала украинка.
Источник — Sport.ua
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Мадрид не Богота, но тоже не равнина, мячи ускоряются
Мадрид не Богота, но тоже не равнина, мячи ускоряются
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