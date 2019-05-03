Стивенс будет работать с бывшим тренером Иванович и Шараповой

Восьмая ракетка мира американка Слоан Стивенс объявила о начале сотрудничества с нидерландским специалистом Свеном Грёнефельдом.
«Добро пожаловать в команду, Свен. Надеюсь, вы любите бобы и индийскую еду», – написала Стивенс в Twitter.
Напомним, предыдущим тренером Слоан был Камау Мюрреей, с которым теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате США 2017 года и вышла в финал Ролан Гаррос-2018.
Грёнефельд в прошлом работал с сербкой Аной Иванович и россиянкой Марией Шараповой.
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Источник — Twitter
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