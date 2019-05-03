Стивенс будет работать с бывшим тренером Иванович и Шараповой

10:51 — Hasan Kurmangaliev

И если тебе интересно, то у меня павелко ничего кроме негатива не вызывает. Вспоминая фотографии ...

10:50 — samird

Чем? Тем, что из-за недостаточного уровня профессионализма ответственных менеджеров чуть не свели...

10:49 — Maccceo Plex Plex

А они там все такие, Медведчук, Гитлер... странные у них герои))

10:49 — CrimeanMax

Ееееее, португалы и люксы сасите

10:48 — zhyr

просто повезло, що УЄФА не захотіли лишній раз каламутити воду, а пижиться, наче все було під кон...

10:47 — Hasan Kurmangaliev

Таким как я абсолютно ложить на павелку, суркиса и любого другого *управителя* футбола в Украине....

10:45 — Maccceo Plex Plex

После того как дерьнамовские урки его чучело повесили на нск, злость у него добавилась только к д...

10:44 — jekаfunny

Я кстати на 100% уверен, что если в один прекрасный день Павелка, самолет забронированный для сбо...