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Стивенс будет работать с бывшим тренером Иванович и Шараповой

Американка взяла себе в команду Свена Грёнефельда

  • 03.05.2019 09:35
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Стивенс будет работать с бывшим тренером Иванович и Шараповой
© wtatennis.com. Слоан Стивенс
Восьмая ракетка мира американка Слоан Стивенс объявила о начале сотрудничества с нидерландским специалистом Свеном Грёнефельдом. 
 
 «Добро пожаловать в команду, Свен. Надеюсь, вы любите бобы и индийскую еду», – написала Стивенс в Twitter.
 
Напомним, предыдущим тренером Слоан был Камау Мюрреей, с которым теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате США 2017 года и вышла в финал Ролан Гаррос-2018.
 
Грёнефельд в прошлом работал с сербкой Аной Иванович и россиянкой Марией Шараповой. 
 


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Источник — Twitter

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