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Сеул. Стаховский сыграет в парном четвертьфинале

Украинский теннисист одержал уже вторую победу в Южной Корее

  • 01.05.2019 10:59
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Сеул. Стаховский сыграет в парном четвертьфинале
© Open 13 Provence. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на челленджере в Южной Корее не только в одиночке. В первом круге парного разряда 33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии одолел южнокорейский тандем Ли Чжэ-Мун / Хон Чон, который получил от организаторов «wild card».
 
Сеул. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Ли Чжэ-Мун / Хон Чон – 6:1, 6:2
 
В следующем раунде украинско-бельгийский дуэт сыграет против японско-филиппинской пары Синтаро Имао / Фрэнсис Кейси Алькантара.
 
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Источник — Sport.ua

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