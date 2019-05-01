Сеул. Стаховский сыграет в парном четвертьфинале

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Барселона - Ливерпуль 11:28 — invent За понос у Месси и ничью

Барселона – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 11:22 — bzzzzz Как по мне фаворит Ливерпуль. Барса своей игрой в этом сезоне не сильно впечатляет. Та и соперник... 11:20 — Johnny92 В цьому матчі буде мало моментів і забитий буде лише один гол. Прогноз 0:1.

Андрей ПЯТОВ: «За самые большие призовые купил квартиру и машину» 11:20 — Denys Kosar Неплохая премия, учитывая то, что на ЧМ не играл

ФФУ предложила УЕФА провести дебаты по Мораесу 11:16 — Vyaches Samojlov По-моему, ФФУ таки "лопухнулось" с продвижением Мораеса и его делом и не сделало все так, как это... 11:08 — Vyaches Samojlov Тогда уж Порошенко, ибо именно ему были крайне НУЖНЫ дебаты в попытке "подтянуть" свой рейтинг, п...

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире 11:15 — FatalisTUA Наверное Роналду решил немного "подсластить горькую пилюлю" от не самого удачного сезона в своей ... 11:14 — bzzzzz комментарий типичного хейтера, который не может себе такого позволить 10:59 — Vyaches Samojlov Может в Европе и есть какие-то автобаны, где можно будет развивать хотя бы половину этой скорости...