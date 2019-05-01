Сеул. Стаховский сыграет в парном четвертьфинале

Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на челленджере в Южной Корее не только в одиночке. В первом круге парного разряда 33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии одолел южнокорейский тандем Ли Чжэ-Мун / Хон Чон, который получил от организаторов «wild card».
Сеул. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Ли Чжэ-Мун / Хон Чон – 6:1, 6:2
В следующем раунде украинско-бельгийский дуэт сыграет против японско-филиппинской пары Синтаро Имао / Фрэнсис Кейси Алькантара.
Ранее Стаховский обыграл Рио Ногути в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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