Стаховский удачно стартовал на турнире в Сеуле

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№115 ATP) удачно стартовал на челленджере в Южной Корее. Во втором круге 33-летний киевлянин у двух сетах одолел японца Рио Ногути (№670 ATP).
Сеул. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Рио Ногути (Япония) – 6:1, 6:4
В следующем раунде украинец, посеянный под третьим номером, сразится против победителя пары Никола Милоевич (Сербия) – Чжа Мун Ли (Южная Корея).
Ранее Стаховский вылетел в первом круге турнира АТР 250 в Будапеште.
Источник — Sport.ua
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