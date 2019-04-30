Стаховский удачно стартовал на турнире в Сеуле

11:05 — bzzzzz

та че, при защите 1 в 1 Зинченко реально никакой, много раз замечал. Просто таких случаев очень м...

10:58 — stopor2016

Ещё один непризнанный гений , типа Леоненки. Шо ж ты не в Барсе ?

10:53 — Tasha19

"Сладкая булка"

10:50 — Ukraine_Kiev_Fan

который кстати в поединке против МЮ, лишь единожды отдал неточную передачу и по КПД опять попал в...

10:48 — Ukraine_Kiev_Fan

Первое: В сборной Зинченко не крайний защитник, поэтому Макаренко с ним не конкурирует. Второе, ...