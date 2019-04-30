Призовой фонд Уимблдона увеличился на 11,8%

Организаторы Уимблдона сообщили о том, что в 2019 году призовой фонд турнира составит 49,43 млн долларов. Это на 11,8% больше, чем в прошлом году.

Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,05 млн долларов (в прошлом году – 2,92 млн).

Таким образом, теперь Уимблдон по размеру призовых уступает только US Open (53 млн долларов).

Ранее сообщалось о том, что на Уимблдоне введут тай-брейк при счете 12:12 в решающем сете.