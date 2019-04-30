ВИДЕО. Леся Цуренко снялась в рекламе оливкового масла

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась в рекламном ролике оливкового масла марки Colavita, которая является спонсором теннистого телеканала Tennis channel.
В съемках также принял участие итальянский теннисист Маттео Берреттини.
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Источник — Sport.ua
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