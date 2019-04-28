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Барселона. Тим одолел Медведева в финале

Австрийский теннисист выиграл третий в карьере титул категории ATP-500

  • 28.04.2019 18:32
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Барселона. Тим одолел Медведева в финале
© ATP Барселона. Доминик Тим
Австриец Доминик Тим (№5 ATP) стал победителем грунтового турнира серии ATP-500 в Барселоне. После победы в полуфинале над Рафаэлем Надалем 25-летний австриец не испытал в финале проблем с россиянином Даниилом Медведевым (№14 ATP).
 
Барселона. Финал
Доминик Тим (Австрия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:0
 
Отметим, что Тим выиграл третий в карьере титул категории ATP-500 и первый в Барселоне. В 2017 году на этом турнире он уступил в финале Надалю.
 
Для Медведева это был второй финал турнира ATP-500. В 2018 году россиянин выиграл соревнования в Токио.
 
С понедельника оба теннисиста укрепят свои позиции в мировом рейтинге, но выше не поднимутся.
 
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Источник — Sport.ua

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