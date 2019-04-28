Барселона. Тим одолел Медведева в финале

Австриец Доминик Тим (№5 ATP) стал победителем грунтового турнира серии ATP-500 в Барселоне. После победы в полуфинале над Рафаэлем Надалем 25-летний австриец не испытал в финале проблем с россиянином Даниилом Медведевым (№14 ATP).

Барселона. Финал

Доминик Тим (Австрия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:0

Отметим, что Тим выиграл третий в карьере титул категории ATP-500 и первый в Барселоне. В 2017 году на этом турнире он уступил в финале Надалю.

Для Медведева это был второй финал турнира ATP-500. В 2018 году россиянин выиграл соревнования в Токио.

С понедельника оба теннисиста укрепят свои позиции в мировом рейтинге, но выше не поднимутся.

Читайте также: Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште