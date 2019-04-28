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Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште

23-летний итальянец добыл второй титул в карьере

  • 28.04.2019 18:01
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Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште
© ATP. Маттео Берреттини
Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Будапеште.
 
В финальном матче 23-летний итальянец одолел Филипа Краиновича из Сербии.
 
Будапешт. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Филип Краинович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:1
 
Отметим, что это второй титул ATP-250 для Берреттини. В прошлом году он выиграл соревнования в Гштаде. В текущем сезоне Маттео уже побеждал на крупном челленджере в Финиксе.
 
С понедельника Берреттини установит личный рекорд, поднявшись на 37-е место в мировом рейтинге.
 
Краинович, для которого это был второй проигранный финал турнира ATP, вернется в первую сотню и займет 77-ю позицию.
 
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Источник — Sport.ua

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