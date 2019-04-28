Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Будапеште.

В финальном матче 23-летний итальянец одолел Филипа Краиновича из Сербии.

Будапешт. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Филип Краинович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:1

Отметим, что это второй титул ATP-250 для Берреттини. В прошлом году он выиграл соревнования в Гштаде. В текущем сезоне Маттео уже побеждал на крупном челленджере в Финиксе.

С понедельника Берреттини установит личный рекорд, поднявшись на 37-е место в мировом рейтинге.

Краинович, для которого это был второй проигранный финал турнира ATP, вернется в первую сотню и займет 77-ю позицию.