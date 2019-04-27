Барселона. Тим выбил Надаля и сыграет в финале

На грунтовом турнире категории ATP-500 состоялись полуфинальные поединки. Австриец Доминик Тим шокировал в двух сетах Рафаэля Надаля и не позволил «королю грунта» защитить трофей.
В другом матче в упорной борьбе россиянин Даниил Медведев обыграл японца Кеи Нисикори.
Барселона. Полуфинал
Кеи Нисикори (Япония) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:3, 5:7
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 4:6
Отметим, что Тим выиграл уже четвертый матч на грунте у Надаля (из 11). Испанец сохранит вторую строчку мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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