Барселона. Тим выбил Надаля и сыграет в финале

20:43 — Андрей Абзонь

Да у него есть проблемы, но он не настолько плох как о нем говорят. Если бы не он то МЮ боролось ...

20:30 — Mr.Value

Ага, вот только большинство фанатов Мю рады этому трансферу, а фанаты Реала как раз не очень. Как...

20:20 — Андрей Абзонь

При чем тут цифры, я регулярно смотрю матчи МЮ и с уверенностью могу сказать, что если бы не Погб...