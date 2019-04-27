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Определились финалисты турнира в Будапеште

За победу на турнире сразятся Филип Краинович и Маттео Берреттини

  • 27.04.2019 19:13
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Определились финалисты турнира в Будапеште
© ATP. Маттео Берреттини
На грунтовом турнире категории ATP-250 в Будапеште состоялись полуфинальные поединки. В обоих поединках победы одержали фавориты.
 
Будапешт. Полуфинал
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Филип Краинович (Сербия) – 2:6, 2:6
Маттео Берреттини (Италия) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:4, 6:2
 
Отметим, что Берреттини (№55 ATP) с текущем сезоне уже побеждал на крупном челленджере в Финиксе. У Краиновича (№105 ATP) в 2019 году побед на турнирах пока нет.
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Источник — Sport.ua

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