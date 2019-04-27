Определились финалисты турнира в Будапеште

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Будапеште состоялись полуфинальные поединки. В обоих поединках победы одержали фавориты.
Будапешт. Полуфинал
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Филип Краинович (Сербия) – 2:6, 2:6
Маттео Берреттини (Италия) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:4, 6:2
Отметим, что Берреттини (№55 ATP) с текущем сезоне уже побеждал на крупном челленджере в Финиксе. У Краиновича (№105 ATP) в 2019 году побед на турнирах пока нет.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.