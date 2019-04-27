Кьяссо. Костюк выиграла первый в карьере турнир в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла парный титул на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.

В финальном матче 16-летняя украинка в дуэте с испанкой Кристиной Буксой на супер тай-брейке переиграла канадско-австралийский тандем Шэрон Фихман / Джейми Форлис.

Кьяссо. Финал парного разряда

Кристина Букса / Марта Костюк – Шэрон Фихман / Джейми Форлис – 6:1, 3:6, 10:7

Отметим, что это первый парный титул Костюк в профессиональной карьере. Ранее она выигрывала два титула ITF в одиночном разряде: W25 Дунакеси-2017 и W60 Берни-2018.