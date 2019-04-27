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Кьяссо. Костюк выиграла первый в карьере турнир в парном разряде

Украинка результативно провела третий матч за день

  • 27.04.2019 20:48
  • 1762 просмотра
  • 4 комментария
Кьяссо. Костюк выиграла первый в карьере турнир в парном разряде
© WTA. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла парный титул на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.
 
В финальном матче 16-летняя украинка в дуэте с испанкой Кристиной Буксой на супер тай-брейке переиграла канадско-австралийский тандем Шэрон Фихман / Джейми Форлис. 
 
Кьяссо. Финал парного разряда
Кристина Букса / Марта Костюк – Шэрон Фихман / Джейми Форлис – 6:1, 3:6, 10:7
 
Отметим, что это первый парный титул Костюк в профессиональной карьере. Ранее она выигрывала два титула ITF в одиночном разряде: W25 Дунакеси-2017 и W60 Берни-2018.
 
Добавим, что это был третий поединок Марты за сегодняшний день. Ранее она выиграла тяжелейший трехсетовый четвертьфинал одиночного разряда, после чего также в трех сетах проиграла полуфинал. В сумме украинка провела в субботу на корте Кьяссо 5 с половиной часов.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    fedd1979
    fedd1979, 27.04.2019 22:12
    0
    Така туфта... І серед головних новин
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 27.04.2019 21:36
    -1
    Чот фотка не фотогеничная
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 21:07
    +2
    4 з половиною години на корті, 9 сетів, вірніше 8 і тай, як вона взагалі на ногах тримається. Шкода звичайно, що в одиночному здала, але нічого чекаємо наступного турніру. Схоже так як вона пропустила початок сезону у неї з лімітами все в порядку. І все ж таки мені дуже цікаво чим була спричинена така пауза у грі.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    Ярослав Морозович, 27.04.2019 20:56
    +2
    Ого, пів дня на корті! Хто знає які в неї плани подалі? Сайт БТУ мовчить...
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 21:07
    +2
    4 з половиною години на корті, 9 сетів, вірніше 8 і тай, як вона взагалі на ногах тримається. Шкода звичайно, що в одиночному здала, але нічого чекаємо наступного турніру. Схоже так як вона пропустила початок сезону у неї з лімітами все в порядку. І все ж таки мені дуже цікаво чим була спричинена така пауза у грі.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    Ярослав Морозович, 27.04.2019 20:56
    +2
    Ого, пів дня на корті! Хто знає які в неї плани подалі? Сайт БТУ мовчить...
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 27.04.2019 22:12
    0
    Така туфта... І серед головних новин
    Ссылка
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