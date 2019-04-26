Стамбул. Вондроушова и Мартич вышли в полуфинал

23:23 — «ФФУ – М а ф і я!»

У меня 1. Ты до одного не умеешь считать? Я с тебя в шоке...

23:21 — «ФФУ – М а ф і я!»

А я тебе в сотый раз повторяю. Создай хоть 145 аккаунтов и повторяй с утра до вечера всё что хоч...

23:20 — FFY_MRAZ_

Верить тебе, Мразь, последнее дело

23:19 — FFY_MRAZ_

И с математикой как и в целом с головой у тебя не лады, у меня их не 7 а 5, поменьше чем у тебя Ф...

23:18 — «ФФУ – М а ф і я!»

Единственное что мне нравится в твоих комментариях, так это то что я могу посмеяться от души когд...

23:16 — FFY_MRAZ_

Мразь, я уже устал от твоей тупости.. Я нигде не писал , что создам 10 аккаунтов, я написал что м...

23:11 — «ФФУ – М а ф і я!»

Обиженный на всю голову, тут только ты, судя по навязчивой идеи извиниться. Кстати, о 10-и аккаун...

23:11 — FFY_MRAZ_

"Я наверно подумаю"- единственные стоящие твои слова за последний месяц

23:09 — FFY_MRAZ_

"Драгоценное" ты тупая, убогая, безработная Мразь... То, что тебе, лохоботу, платят по 1,80 ...