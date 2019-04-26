Стамбул. Вондроушова и Мартич вышли в полуфинал

В пятницу, 26 апреля, состоялись поединки 1/4 финала на грунтовом тунрире категории International в Турции.
Стамбул. Четвертьфинал
Барбора Стрыцова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:6, 7:6(6), 6:0
Лара Аррубаррена (Испания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 2:6
Петра Мартич (Хорватия) – Кристина Младенович (Франция) – 7:6(4), 4:6, 7:6(2)
Пары 1/2 финала
Вондроушова – Стрыцова
Мартич – Гаспарян
Напомним, Младенович на пути в 1/4 финала обыграла Даяну Ястремскую и Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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