Стамбул. Козлова тоже проиграла Младенович

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) проиграла матч второго круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. 25-летняя украинка не сумела ничего противопоставить Кристине Младенович (№66 WTA), которая в первом круге обыграла Даяну Ястремскую.

Стамбул. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 2:6

Начался перый сет с 0:2 для украинки, но она сумела сделать обратный брейк. К сожалению, в затяжном четвертом гейме восстановить статус-кво не получилось и больше француженка в первой партии не отпускала. Преимущество было подавляющим.

На старте второго сета Младенович повела 3:0 с двумя брейками, сомнений о победительнице матча не оставалось. К чести Козловой, она поймала соперницу на расслабленности и сумела взять два гейма подряд. Но возродить настоящую интригу не получилось: следующая своя подача была легко отдана и и Младенович выходит в четвертьфинал. В текущем сезоне более двух матчей на турнире француженка не выигрывала. Возможно, под руководством Саши Байина у нее получится реанимировать свою карьеру. Как минимум против украинок она сыграла на довольно высоком уровне.

Благодаря выходу во второй круг Козлова со следующей недели поднимется как минимум на 5 позиций.

В 1/4 финала Младенович сыграет против Петры Мартич (№40 WTA) из Хорватии.