Стамбул. Козлова тоже проиграла Младенович

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) проиграла матч второго круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. 25-летняя украинка не сумела ничего противопоставить Кристине Младенович (№66 WTA), которая в первом круге обыграла Даяну Ястремскую.
Стамбул. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 2:6
Начался перый сет с 0:2 для украинки, но она сумела сделать обратный брейк. К сожалению, в затяжном четвертом гейме восстановить статус-кво не получилось и больше француженка в первой партии не отпускала. Преимущество было подавляющим.
На старте второго сета Младенович повела 3:0 с двумя брейками, сомнений о победительнице матча не оставалось. К чести Козловой, она поймала соперницу на расслабленности и сумела взять два гейма подряд. Но возродить настоящую интригу не получилось: следующая своя подача была легко отдана и и Младенович выходит в четвертьфинал. В текущем сезоне более двух матчей на турнире француженка не выигрывала. Возможно, под руководством Саши Байина у нее получится реанимировать свою карьеру. Как минимум против украинок она сыграла на довольно высоком уровне.
Благодаря выходу во второй круг Козлова со следующей недели поднимется как минимум на 5 позиций.
В 1/4 финала Младенович сыграет против Петры Мартич (№40 WTA) из Хорватии.
Источник — Sport.ua
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Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
Це все одно що сказати, що Младенович в Дубаї проти Осаки грала на високому рівні. Так, виграла, але начудила там Осака.
Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
Це все одно що сказати, що Младенович в Дубаї проти Осаки грала на високому рівні. Так, виграла, але начудила там Осака.
Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
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