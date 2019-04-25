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Стамбул. Козлова тоже проиграла Младенович

Француженка выбила из борьбы вторую украинку

  • 25.04.2019 18:20
  • 679 просмотров
  • 3 комментария
Стамбул. Козлова тоже проиграла Младенович
© WTA. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) проиграла матч второго круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. 25-летняя украинка не сумела ничего противопоставить Кристине Младенович (№66 WTA), которая в первом круге обыграла Даяну Ястремскую.
 
Стамбул. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 2:6
 
Начался перый сет с 0:2 для украинки, но она сумела сделать обратный брейк. К сожалению, в затяжном четвертом гейме восстановить статус-кво не получилось и больше француженка в первой партии не отпускала. Преимущество было подавляющим.
 
На старте второго сета Младенович повела 3:0 с двумя брейками, сомнений о победительнице матча не оставалось. К чести Козловой, она поймала соперницу на расслабленности и сумела взять два гейма подряд. Но возродить настоящую интригу не получилось: следующая своя подача была легко отдана и и Младенович выходит в четвертьфинал. В текущем сезоне более двух матчей на турнире француженка не выигрывала. Возможно, под руководством Саши Байина у нее получится реанимировать свою карьеру. Как минимум против украинок она сыграла на довольно высоком уровне.
 
 
Благодаря выходу во второй круг Козлова со следующей недели поднимется как минимум на 5 позиций.
 
В 1/4 финала Младенович сыграет против Петры Мартич (№40 WTA) из Хорватии.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.04.2019 19:36
    0
    Elis, 25.04.2019 19:08
    На жаль, не зі щитом, а на щиті.
    Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
    Так, в інсті, здається, офіційно повідомляла. А грала досить непогано
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.04.2019 19:30
    0
    І я не вважаю, що Крістіна зіграла на високому рівні. Три короби помилок від Даяни з Катею - це правда. Але чогось особливого від Младенович в 1 сеті і на початку 2 не побачила (після 3:2 не дивилась, може саме там Крісті всіх порвала.
    Це все одно що сказати, що Младенович в Дубаї проти Осаки грала на високому рівні. Так, виграла, але начудила там Осака.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.04.2019 19:08
    0
    На жаль, не зі щитом, а на щиті.
    Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.04.2019 19:36
    0
    Elis, 25.04.2019 19:08
    На жаль, не зі щитом, а на щиті.
    Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
    Так, в інсті, здається, офіційно повідомляла. А грала досить непогано
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.04.2019 19:30
    0
    І я не вважаю, що Крістіна зіграла на високому рівні. Три короби помилок від Даяни з Катею - це правда. Але чогось особливого від Младенович в 1 сеті і на початку 2 не побачила (після 3:2 не дивилась, може саме там Крісті всіх порвала.
    Це все одно що сказати, що Младенович в Дубаї проти Осаки грала на високому рівні. Так, виграла, але начудила там Осака.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.04.2019 19:08
    0
    На жаль, не зі щитом, а на щиті.
    Я правильно зрозуміла, що Бажин тепер Младєнович тренує? В Майамі була інфа, що він тимчасово з нею працює, як друг сім'ї. Тепер він офіційно її тренер? Бо я в пів вуха слухала...
    Ссылка
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