МЛАДЕНОВИЧ: «Ястремская очень талантливая теннисистка, взрывная»

«Это был непростой матч как для старта на турнире, и было сложно перестроиться после Кубка Федерации. Я довольно поздно приехала в Стамбул, но старалась провести этот матч на хорошем уровне, вернуть свой ритм. И в ключевых моментах я сыграла гораздо лучше.

Я старалась нивелировать её игру. Даяна очень талантливая теннисистка, взрывная. Она очень мощно пробивает, и никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Она может пробивать навылет в любом направлении, а потом начать допускать ошибки.

В целом я довольна своей подачей и некоторыми другими деталями. У меня получилось оставаться сильной и собранной, чтобы выиграть этот матч.

В Кубке Федерации были другие условия. Мы играли на грунте, но в зале. Было больше эмоций, адреналина и давления. Это здорово вновь выйти в финал, но после таких матчей ты физически и ментально истощен. Поэтому главным было найти свой ритм в новых условиях, с новыми мячами, вообще во всём. Для нас и нашей страны эта победа очень важная, но с этим мы закончили, и теперь я хочу сосредоточиться на себе», – сказала Младенович.