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МЛАДЕНОВИЧ: «Ястремская очень талантливая теннисистка, взрывная»

Французская теннисистка – о победе над украинкой

  • 25.04.2019 09:13
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МЛАДЕНОВИЧ: «Ястремская очень талантливая теннисистка, взрывная»
© Istanbul Cup. Кристина Младенович
Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала о победе над Даяной Ястремской в стартовом матче на турнире в Стамбуле.
 
«Это был непростой матч как для старта на турнире, и было сложно перестроиться после Кубка Федерации. Я довольно поздно приехала в Стамбул, но старалась провести этот матч на хорошем уровне, вернуть свой ритм. И в ключевых моментах я сыграла гораздо лучше.
 
Я старалась нивелировать её игру. Даяна очень талантливая теннисистка, взрывная. Она очень мощно пробивает, и никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Она может пробивать навылет в любом направлении, а потом начать допускать ошибки. 
 
В целом я довольна своей подачей и некоторыми другими деталями. У меня получилось оставаться сильной и собранной, чтобы выиграть этот матч.
 
В Кубке Федерации были другие условия. Мы играли на грунте, но в зале. Было больше эмоций, адреналина и давления. Это здорово вновь выйти в финал, но после таких матчей ты физически и ментально истощен. Поэтому главным было найти свой ритм в новых условиях, с новыми мячами, вообще во всём. Для нас и нашей страны эта победа очень важная, но с этим мы закончили, и теперь я хочу сосредоточиться на себе», – сказала Младенович.
 
Отметим, что во втором круге француженка сыграет с еще одной украинкой Катериной Козловой.
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Источник — Большой теннис Украины

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