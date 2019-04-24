ВИДЕО. Как Ястремская проиграла Младенович

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проиграла матч первого круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила Кристине Младенович из Франции (№66 WTA).
Напомним, Младенович во втором круге сыграет против еще одной украинки Катерины Козловой.
Источник — Sport.ua
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