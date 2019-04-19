WTA Штутгарт. Соперницей Завацкой стала россиянка Калинская

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартует в квалификации турнира WTA в Штутгарте. Жеребьевкой была определена ее соперница в первом раунде квалификации.
Первой соперницем Завацкой стала Анная Калинская из России, которая занимает 185-е место в рейтинге WTA. До этой игры теннисистки не встречались в профессиональных турнирах.
Первой соперницем Завацкой стала Анная Калинская из России, которая занимает 185-е место в рейтинге WTA. До этой игры теннисистки не встречались в профессиональных турнирах.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не выступит в Германии из-за травмы. Ее в основной сетке турнира заменила другая украинка Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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