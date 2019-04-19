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WTA Штутгарт. Соперницей Завацкой стала россиянка Калинская

Украинская теннисистка стартует в квалификации турнира WTA в Штутгарте

  • 19.04.2019 19:39
  • 221 просмотр
  • 1 комментарий
WTA Штутгарт. Соперницей Завацкой стала россиянка Калинская
© Politeka. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартует в квалификации турнира WTA в Штутгарте. Жеребьевкой была определена ее соперница в первом раунде квалификации.

Первой соперницем Завацкой стала Анная Калинская из России, которая занимает 185-е место в рейтинге WTA. До этой игры теннисистки не встречались в профессиональных турнирах.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не выступит в Германии из-за травмы. Ее в основной сетке турнира заменила другая украинка Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 19.04.2019 20:00
    +1
    Не знаю, що там про Катаріну, але Даша в півфіналі
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 19.04.2019 20:00
    +1
    Не знаю, що там про Катаріну, але Даша в півфіналі
    Ссылка
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