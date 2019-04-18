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Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Турнир в Штутгарте потерял еще одну звездную участницу

  • 18.04.2019 20:42
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
© WTA. Мария Шарапова

Мария Шарапова приняла решение сняться с грунтового турнира WTA в Штутгарте, который пройдет с 22 по 28 апреля.

Ранее аналогичное решение приняла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Также в Штутгарте не выступят Слоан Стивенс, Даниэль Коллинз и Доминика Цибулкова.

Ранее Шарапова пропустила турнир в Майами.

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Комментарии
    «ФФУ – М а ф і я!»
      «ФФУ – М а ф і я!», 18.04.2019 21:05
    +2
    Турнир хуже не станет из за отсутствия этой любительницы допинга
    Ссылка
    «ФФУ – М а ф і я!»
      «ФФУ – М а ф і я!», 18.04.2019 21:05
    +2
    Турнир хуже не станет из за отсутствия этой любительницы допинга
    Ссылка
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