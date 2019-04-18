Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Мария Шарапова приняла решение сняться с грунтового турнира WTA в Штутгарте, который пройдет с 22 по 28 апреля.
Ранее аналогичное решение приняла первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Также в Штутгарте не выступят Слоан Стивенс, Даниэль Коллинз и Доминика Цибулкова.
Ранее Шарапова пропустила турнир в Майами.
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