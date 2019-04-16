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ФОТО. Ястремская готовится к грунтовому сезону

Украинская теннисистка на следующей неделе сыграет турнир в Стамбуле

  • 16.04.2019 19:45
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Ястремская готовится к грунтовому сезону
© WTA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает подготовку к соревнованиям на грунте.
 
17-летняя украинка, которая в текущем сезоне уже выиграла один титул WTA, со следующей недели стартует на турнире категории International в Стамбуле.
 
Напомним, на своем последнем турнире в Майами Даяна проиграла во втором круге будущей победительнице Эшли Барти из Австралии.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Алина Бабенко
    online
      Алина Бабенко, 16.04.2019 19:52
    0
    Главное, чтобы помимо эффектных фото, была и эффектная игра)
    Ссылка
    Алина Бабенко
    online
      Алина Бабенко, 16.04.2019 19:52
    0
    Главное, чтобы помимо эффектных фото, была и эффектная игра)
    Ссылка
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