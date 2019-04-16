ФОТО. Ястремская готовится к грунтовому сезону

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает подготовку к соревнованиям на грунте.
17-летняя украинка, которая в текущем сезоне уже выиграла один титул WTA, со следующей недели стартует на турнире категории International в Стамбуле.
Напомним, на своем последнем турнире в Майами Даяна проиграла во втором круге будущей победительнице Эшли Барти из Австралии.
Готовлюсь к грунтовому сезону💥😌 Preparing for the clay season 💥😌 #Dayana_Yastremska #DY #tennis #clay pic.twitter.com/HVcDtO9EYs— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) 16 квітня 2019 р.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.