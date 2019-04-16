ФОТО. Ястремская готовится к грунтовому сезону

Повторюсь, впервые так сказал Лужный, где-то в 2007 году, мол толку от этого состава не будет, их...

20:19 — «ФФУ – М а ф і я!»

А это отмазка на тот случай если он ее не выиграет. Понятно что каждый нормальный тренер ставит п...

20:08 — Сергей Долина

Странное высказывание, я пришел в Манчестер Сити не выигрывать лигу чемпионов, но я очень хочу вы...