Стаховский вышел в финал крупного челленджера в Тайбэе

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) вышел в финал крупного челленджера на Тайване. В поединке 1/2 финала 33-летний украинец в трех сетах одолел японца Го Соеду (№207 ATP).

Тайбэй. Полуфинал

Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 7:6(4), 7:6(4)

В финале Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против австрийца Денниса Новака (№156 ATP).

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 162 тысячи долларов. Победа на турнире поднимет украинца на два десятка позиций в мировой классификации.