Стаховский вышел в финал крупного челленджера в Тайбэе

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) вышел в финал крупного челленджера на Тайване. В поединке 1/2 финала 33-летний украинец в трех сетах одолел японца Го Соеду (№207 ATP).
Тайбэй. Полуфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 7:6(4), 7:6(4)
В финале Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против австрийца Денниса Новака (№156 ATP).
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 162 тысячи долларов. Победа на турнире поднимет украинца на два десятка позиций в мировой классификации.
Ранее соревнования покинул еще один украинский теннисист Илья Марченко.
Также Стаховский прекратил борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.