Міфи Еліни. Як стосунки з Монфісом вплинули на гру Світоліної

Третій рік поспіль найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виступає на найвищому рівні, встановлюючи все нові і нові національні рекорди. Стабільним залишається і рівень критики в бік нашої першої ракетки, адже кожен вболівальник хоче відчувати себе причетним до гучних перемог. Після чергової підкореної вершини від тенісистки вимагають більшого, будь-який крок назад викликає хвилю невдоволення.

Ось і перша частина нового сезону навряд чи комусь сподобалася. І якщо дивитися на сухі цифри статистичних досягнень у порівнянні з попередніми роками – вони дійсно розчаровують. Однією з основних причин негативних результатів української тенісистки часто називають стосунки із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Так це, чи ні, спробуємо розібратися в нашій рубриці міфів. Про попередні п'ять – читайте тут

Міф №6. Стосунки із Монфісом негативно вплинули на гру Світоліної

Почнемо із загальної підсумкової таблиці, яка одразу ж покаже вершину айсберга, себто те, за що і критикують першу ракетку України. Після двох фантастичних сезонів перша половина 2019 року як мінімум не вражає, будь-які суперечки недоречні.

Загальні підсумки першої половини сезону

2017* 2018 2019 зароблено очок 3275 2950 1507 матчі (виграних) 35-7 (87%) 27-7 (79%) 14-9 (61%) призові, $ 1 787 411 2 270 665 1 126 653 титули 2 - Premier 5

2 - International 1 - Premier 5

2 - Premier 0 середній рейтинг суперниць 80 45** 45 середній рейтинг суперниць в програних матчах 45 22 37

* - тут і далі з урахуванням чотирьох матчів Кубка Федерації

** - без урахування матча проти Марти Костюк (521), який дає значне відхилення за середнім результатом

Як бачимо, після відмови від турнірів категорії International рівень суперниць українки значно підвищився (2018 і 2019), але в поточному сезоні Еліна частіше програє тенісисткам, які знаходяться нижче в рейтингу. Це тягне за собою ранні вильоти, які означають меншу кількість набраних очок і зароблених призових.

Але давайте спробуємо заглибитися трохи далі. Адже минулого року Світоліна в перші місяці показала фантастичну гру, після чого вирішила кардинально змінити фізичну форму. Через це вона трохи недобрала очок і змогла врятувати сезон тільки неймовірним виступом на Підсумковому турнірі. Цей сезон також ще не втрачений, але проблеми наразі більш суттєві.

Гра на подачі

Всі ми пам'ятаємо як змінився цей компонент у грі Світоліної на початку 2018 року, першим результатом стала перемога в Брісбені. Відсоток ейсів збільшився майже вдвічі, також на якісно новий рівень вийшов показник виграних геймів на своїй подачі. До прикладу, в поточному сезоні лише 5 тенісисток мають схожий або трохи вищий результат за даним компонентом (Плішкова, Квітова, Осака, Барті і Бертенс). Протягом усього сезону 2018 року цифри дещо змінювалися, але в загальному показник був значно вищий, ніж в 2017. Еліна стала більш гнучким грацем, який змінював тактику залежно від суперника.

Через травми плеча та коліна цьогорічні показники значно гірші і поступаються навіть позаминулорічним. Хоча українка і старається грати в більш атакувальному стилі, ніж в 2017.

2017 2018 2019 % першоі подачі 61.6 61.5 60.2 виграно очок на першій подачі, % 66.9 68.5 65.0 виграно очок на другій подачі, % 47.1 50.0 43.6 всього виграно очок на подачі 59.3 61.4 56.5 виграно геймів на подачі 66.2 76.6 65.6 ейси, % 3.6 6.1 4.7

Гра на прийомі

В 2017 році Світоліна була топ-тенісисткою за даним компонентом. Суттєві недоліки на першій, а особливо на другій подачі компенсувалися реакцією, швидкістю і працездатністю на корті. Відсоток виграних очок на прийомі зашкалював (48.9). До прикладу, в 2019 році лідерка сезону Вондроушова має 45.7. Не забуваємо про трохи нижчий рівень опоненток, але 54.3% реалізації брейкпоінтів навіть для жіночого тенісу – це космічний рівень. Із тих, хто зіграв 30+ матчів в поточному сезоні, найкращий результат у Томлянович (52.8).

В 2018 році Світоліній не доводилося так відпрацьовувати на прийомі, адже гра на подачі приносила більше легких очок, і як наслідок геймів. Зникла необхідність вигризати кожен матч, а це перша ознака високого класу. Відсоток трьохсетових поєдинків значно зменшився, що дозволило економити сили для майбутніх перемог.

В 2019 році не повністю залікована травма плеча завадила Еліні домінувати за рахунок подачі навіть в матчах з досить посередніми суперницями. А після травми коліна в Дубаї доводилося брати все тією ж працездатністю. Саме в такому стилі був проведений, мабуть, найкращий, для Світоліної турнір в Індіан-Веллсі, де вона в буквальному сенсі слова зламала і перемолола недавніх фіналісток Ролан Гаррос Барті і Водроушову. І хоча на той момент офіційно це не були перемоги над топ-10, в Чемпіонській гонці обидві тенісистки займають високі місця (1 і 7 відповідно). Далі грати в такому ж ритмі було нереально, настав прогнозований затяжний спад.

2017 2018 2019 реалізація брейкпоінтів, % 54.3 42.4 40.7 виграно очок на прийомі, % 48.9 46.9 45.7 3-сетові матчі, % 38,1 26.5 39

Інше

Загалом цифри показують регрес Світоліної практично за всіма показниками. Аналітичний портал Tennisabstract рахує дуже цікаву величину, яка називається Коефіцієнт домінування (КД). Цей показник прекрасно дає зрозуміти, як в цілому змінилася ситуація на корті в матчах Еліни. В топ-10 світового рейтингу в українки найгірший результат на рівні зі Слоан Стівенс (1.06), обидві учасниці фіналу Підсумкового турніру в поточному сезоні не вражають. Співпадіння? В даному випадку, мабуть, таки воно.

А от середній час матчів тільки підтверджує декілька попередніх тез. В 2018 при зміні стиля гри вдалося скоротити матчі в середньому на 9 хвилин при тому, що КД залишався практично незмінним. В 2019 – швидко завершувати матчі не вдається через то й же КД, адже доводиться розігрувати більше очок для загальної перемоги.

2017 2018 2019 всього виграно очок, % 54.0 53.8 51.2 коефіцієнт домінування* 1.20 1.21 1.05 середній час матчу 1 год 41 хв 1 год 32 хв 1 год 44 хв витрачено секунд на одне очко 42 41 41

* Відсоток виграних очок на прийомі поділений на відсоток програних очок на подачі

А коли вже комічні куплети про Монфіса, запитаєте ви... Гаель – один із членів команди Світоліної і має безпосереднє відношення до тренувального процесу, відновлення, емоційного стану і як наслідок результатів Еліни. Його вплив на українку, можливо, не дуже помітний візуально. Але з кожним днем відношення не надто цілеспрямованого француза буквально до кожної дрібниці могло передаватися його вже колишній другій половинці. Якщо стосунки зі Штеффі Граф, яка, до речі, в п'ятницю відсвяткувала 50-річчя, дозволили відродити кар'єру Андре Агассі, то тут бонуси в довгостроковій перспективі не отримав ніхто.

Перед Ролан Гаррос Світоліній в інстаграмі поставили питання, чи стала вона гірше грати після того, як почала зустрічатися з Монфісом? Еліна відповіла, що це «бред сивой кобылы». А вже після турніру видалила всі фотографії з Гаелем і спільний аккаунт. Можливо, спрацювало передвиборче гасло одного із кандидатів в президенти України.

Підсумовуючи, хотілося б сказати, що стосунки з Монфісом навряд чи головна причина спаду Світоліної, проблема комплексна. Але певна доля його вини в цьому теж є. Головне, щоб в подальшому наша зіркова тенісистка змогла знайти душевну рівновагу і повернулася на свій високий рівень. Зробити це буде ой як не просто, адже молоде покоління вже починає окуповувати вершини рейтингу і вигравати Шоломи.

Результат: частково підтведжений

Володимир КЛЕПАЧ