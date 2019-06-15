Міфи Еліни. Як стосунки з Монфісом вплинули на гру Світоліної

Третій рік поспіль найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виступає на найвищому рівні, встановлюючи все нові і нові національні рекорди. Стабільним залишається і рівень критики в бік нашої першої ракетки, адже кожен вболівальник хоче відчувати себе причетним до гучних перемог. Після чергової підкореної вершини від тенісистки вимагають більшого, будь-який крок назад викликає хвилю невдоволення.
Ось і перша частина нового сезону навряд чи комусь сподобалася. І якщо дивитися на сухі цифри статистичних досягнень у порівнянні з попередніми роками – вони дійсно розчаровують. Однією з основних причин негативних результатів української тенісистки часто називають стосунки із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Так це, чи ні, спробуємо розібратися в нашій рубриці міфів. Про попередні п'ять – читайте тут
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Міф №6. Стосунки із Монфісом негативно вплинули на гру Світоліної
Почнемо із загальної підсумкової таблиці, яка одразу ж покаже вершину айсберга, себто те, за що і критикують першу ракетку України. Після двох фантастичних сезонів перша половина 2019 року як мінімум не вражає, будь-які суперечки недоречні.
Загальні підсумки першої половини сезону
|
|
2017*
|
2018
|
2019
|
зароблено очок
|
3275
|
2950
|
1507
|
матчі (виграних)
|
35-7 (87%)
|
27-7 (79%)
|
14-9 (61%)
|
призові, $
|
1 787 411
|
2 270 665
|
1 126 653
|
титули
|
2 - Premier 5
2 - International
|
1 - Premier 5
2 - Premier
|
0
|
середній рейтинг суперниць
|
80
|
45**
|
45
|
середній рейтинг суперниць в програних матчах
|
45
|
22
|
37
* - тут і далі з урахуванням чотирьох матчів Кубка Федерації
** - без урахування матча проти Марти Костюк (521), який дає значне відхилення за середнім результатом
Як бачимо, після відмови від турнірів категорії International рівень суперниць українки значно підвищився (2018 і 2019), але в поточному сезоні Еліна частіше програє тенісисткам, які знаходяться нижче в рейтингу. Це тягне за собою ранні вильоти, які означають меншу кількість набраних очок і зароблених призових.
Але давайте спробуємо заглибитися трохи далі. Адже минулого року Світоліна в перші місяці показала фантастичну гру, після чого вирішила кардинально змінити фізичну форму. Через це вона трохи недобрала очок і змогла врятувати сезон тільки неймовірним виступом на Підсумковому турнірі. Цей сезон також ще не втрачений, але проблеми наразі більш суттєві.
Гра на подачі
Всі ми пам'ятаємо як змінився цей компонент у грі Світоліної на початку 2018 року, першим результатом стала перемога в Брісбені. Відсоток ейсів збільшився майже вдвічі, також на якісно новий рівень вийшов показник виграних геймів на своїй подачі. До прикладу, в поточному сезоні лише 5 тенісисток мають схожий або трохи вищий результат за даним компонентом (Плішкова, Квітова, Осака, Барті і Бертенс). Протягом усього сезону 2018 року цифри дещо змінювалися, але в загальному показник був значно вищий, ніж в 2017. Еліна стала більш гнучким грацем, який змінював тактику залежно від суперника.
Через травми плеча та коліна цьогорічні показники значно гірші і поступаються навіть позаминулорічним. Хоча українка і старається грати в більш атакувальному стилі, ніж в 2017.
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
% першоі подачі
|
61.6
|
61.5
|
60.2
|
виграно очок на першій подачі, %
|
66.9
|
68.5
|
65.0
|
виграно очок на другій подачі, %
|
47.1
|
50.0
|
43.6
|
всього виграно очок на подачі
|
59.3
|
61.4
|
56.5
|
виграно геймів на подачі
|
66.2
|
76.6
|
65.6
|
ейси, %
|
3.6
|
6.1
|
4.7
Гра на прийомі
В 2017 році Світоліна була топ-тенісисткою за даним компонентом. Суттєві недоліки на першій, а особливо на другій подачі компенсувалися реакцією, швидкістю і працездатністю на корті. Відсоток виграних очок на прийомі зашкалював (48.9). До прикладу, в 2019 році лідерка сезону Вондроушова має 45.7. Не забуваємо про трохи нижчий рівень опоненток, але 54.3% реалізації брейкпоінтів навіть для жіночого тенісу – це космічний рівень. Із тих, хто зіграв 30+ матчів в поточному сезоні, найкращий результат у Томлянович (52.8).
В 2018 році Світоліній не доводилося так відпрацьовувати на прийомі, адже гра на подачі приносила більше легких очок, і як наслідок геймів. Зникла необхідність вигризати кожен матч, а це перша ознака високого класу. Відсоток трьохсетових поєдинків значно зменшився, що дозволило економити сили для майбутніх перемог.
В 2019 році не повністю залікована травма плеча завадила Еліні домінувати за рахунок подачі навіть в матчах з досить посередніми суперницями. А після травми коліна в Дубаї доводилося брати все тією ж працездатністю. Саме в такому стилі був проведений, мабуть, найкращий, для Світоліної турнір в Індіан-Веллсі, де вона в буквальному сенсі слова зламала і перемолола недавніх фіналісток Ролан Гаррос Барті і Водроушову. І хоча на той момент офіційно це не були перемоги над топ-10, в Чемпіонській гонці обидві тенісистки займають високі місця (1 і 7 відповідно). Далі грати в такому ж ритмі було нереально, настав прогнозований затяжний спад.
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
реалізація брейкпоінтів, %
|
54.3
|
42.4
|
40.7
|
виграно очок на прийомі, %
|
48.9
|
46.9
|
45.7
|
3-сетові матчі, %
|
38,1
|
26.5
|
39
Інше
Загалом цифри показують регрес Світоліної практично за всіма показниками. Аналітичний портал Tennisabstract рахує дуже цікаву величину, яка називається Коефіцієнт домінування (КД). Цей показник прекрасно дає зрозуміти, як в цілому змінилася ситуація на корті в матчах Еліни. В топ-10 світового рейтингу в українки найгірший результат на рівні зі Слоан Стівенс (1.06), обидві учасниці фіналу Підсумкового турніру в поточному сезоні не вражають. Співпадіння? В даному випадку, мабуть, таки воно.
А от середній час матчів тільки підтверджує декілька попередніх тез. В 2018 при зміні стиля гри вдалося скоротити матчі в середньому на 9 хвилин при тому, що КД залишався практично незмінним. В 2019 – швидко завершувати матчі не вдається через то й же КД, адже доводиться розігрувати більше очок для загальної перемоги.
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
всього виграно очок, %
|
54.0
|
53.8
|
51.2
|
коефіцієнт домінування*
|
1.20
|
1.21
|
1.05
|
середній час матчу
|
1 год 41 хв
|
1 год 32 хв
|
1 год 44 хв
|
витрачено секунд на одне очко
|
42
|
41
|
41
* Відсоток виграних очок на прийомі поділений на відсоток програних очок на подачі
А коли вже
комічні куплети про Монфіса, запитаєте ви... Гаель – один із членів команди Світоліної і має безпосереднє відношення до тренувального процесу, відновлення, емоційного стану і як наслідок результатів Еліни. Його вплив на українку, можливо, не дуже помітний візуально. Але з кожним днем відношення не надто цілеспрямованого француза буквально до кожної дрібниці могло передаватися його вже колишній другій половинці. Якщо стосунки зі Штеффі Граф, яка, до речі, в п'ятницю відсвяткувала 50-річчя, дозволили відродити кар'єру Андре Агассі, то тут бонуси в довгостроковій перспективі не отримав ніхто.
Перед Ролан Гаррос Світоліній в інстаграмі поставили питання, чи стала вона гірше грати після того, як почала зустрічатися з Монфісом? Еліна відповіла, що це «бред сивой кобылы». А вже після турніру видалила всі фотографії з Гаелем і спільний аккаунт. Можливо, спрацювало передвиборче гасло одного із кандидатів в президенти України.
Підсумовуючи, хотілося б сказати, що стосунки з Монфісом навряд чи головна причина спаду Світоліної, проблема комплексна. Але певна доля його вини в цьому теж є. Головне, щоб в подальшому наша зіркова тенісистка змогла знайти душевну рівновагу і повернулася на свій високий рівень. Зробити це буде ой як не просто, адже молоде покоління вже починає окуповувати вершини рейтингу і вигравати Шоломи.
Результат: частково підтведжений
Володимир КЛЕПАЧ
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