Міфи Еліни. Що змінилось у грі Світоліної в 2018 році

Невелика перерва між трав'яним і хардовим сезонами закінчилася, серія американських турнірів розпочалася у Сан-Хосе і Вашингтоні. Але Еліна Світоліна за прикладом двох попередніх років вирішила стартувати відразу на Відкритому чемпіонаті Канади, який цього року приймає жінок у Монреалі, починаючи з наступного тижня. Для неї цей турнір дуже важливий з погляду локальної битви за топ-5 світового рейтингу, але поки не визначальний у боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір, який пройде у Сінгапурі з 21 по 29 жовтня.

Після раннього, але прогнозованого вильоту з Вімблдону, першу ракетку України критикували більше ніж раніше. Але давайте спробуємо розібратися як змінилася гра Світоліної в 2018 році, порівняно з 2017, який на даний момент можна розглядати як певний зразок чи то пак еталон.

Ми зібрали п'ять найрозповсюдженіших міфів про регрес першої ракетки України в 2018 році.

Міф №1. Команда Світоліної погано готується до конкретних турнірів, через що вона вилітає в перших раундах

Для Еліни виліт в першому колі Вімблдону став дебютним у 2018 році. За цим показником серед тенісисток, які претендують на Сінгапур, краще тільки Сімона Халеп (0). Каролін Возняцкі і Анжелік Кербер ділять зі Світоліною друге місце. Всі інші розчаровували своїх уболівальників на старті частіше:

2 – Кароліна Плішкова

3 – Елісе Мертенс, Ешлі Барті, Наомі Осака

4 – Каролін Гарсія, Гарбіньє Мугуруса, Петра Квітова, Юлія Гергес

5 – Слоан Стівенс, Медісон Кіз

6 – Дарья Касаткіна, Альона Остапенко

Зазвичай проблеми у Світоліної починаються в 2 або 3 раунді, що видно з таблиці нижче. Зауважте, що з 1/64 починаються тільки турніри Grand Slam, з 1/32 – Premier Mandatory і Premier 5, а також те, що, завдяки високому номеру посіву, Еліна стартувала на багатьох цьогорічних турнірах з другого кола (1/8 на Premier і 1/16 на Premier 5).

2018 рік (38 матчів/9 поразок/12 турнірів)

Стадія 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 Фінал кількість поразок 1 - 3 1 4 - - кількість матчів 3 5 9 8 7 3 3 % на виграш 67 100 67 87,4 43 100 100

Аналогічний період 2017 року (41/9*/13)

Стадія 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 Фінал кількість поразок - 2 1 4 1 1 - кількість матчів 3 5 11 10 6 5 4 % на виграш 100 60 91 60 83 80 100

* одна з поразок - зняття з турніру в Куалу-Лумпурі через травму

Результат: спростовано

Міф №2. Світоліна стала менш витривалою. Її не вистачає на третій сет

В 2018 році Еліна програла 9 поєдинків, три з яких були трьохсетовими (3 з 5 останніх). При цьому вона виграла 5 (і ще 2, коли суперниці знімалися по ходу третьої партії).

В 2017 році за аналогічний період було виграно 11 трьохсетових і програно 5.

К-сть 3-сетових матчів Перемог % Виграно після програшу 1-го сету % 2018 10 7 70 4 40 2017 16 11 69 5 31 Результат: спростовано Міф №3. Світоліна стала гірше грати на прийомі Наразі перша ракетка України займає 13-е місце за відсотком виграних очок на прийомі серед тенісисток, які зіграли 10 і більше матчів Туру (46,2 %). З топ-20 кращі показники у Халеп (50,2), Кербер (48,5), Стівенс (48,1), Касаткіної (47,9), Мертенс (47,8), Возняцкі (47,2) і Остапенко (46,5). Як бачимо, і справді є куди рости. За результатами 2017 року Світоліна за даним показником була четвертою (48%), програвши з топів тільки Остапенко (48,2). Виграно % 1-ї подачі на прийомі Виграно % 2-ї подачі Виграно геймів (%) Реалізовано брейкпоінтів (%) Виграно очок (%) 2018 39,9 56,4 41,1 43,3 46,2 2017* 41,1 59,7 45,2 46,8 48 * за весь рік Результат: підтверджено Міф №4. Світоліна перестала вигравати тай-брейки Із початку нового сезону в матчах Еліни було 6 тай-брейків, з яких було виграно лише 2. Два програно Остапенко в Маямі, ще по разу у Світоліної вигравали Марія і Суарес-Наварро. За аналогічний період 2017 року з десяти тай-брейків українка віддала 4, один з них тій же Остапенко. Кі-сть тай-брейків Виграно % 2018 6 2 33 2017 10 6 60 Результат: частково підтверджено Міф №5. Світоліна так і не навчилась грати на великих турнірах З початку 2017 року Еліна виграла 4 турніри престижної категорії Premier 5 (з 7 можливих). Тому будемо вважати, що «великі турніри» – все, що вище цього, себто Premier Mandatory і Grand Slam. Отож в 2018 році середні результати на «Шоломах» були навіть гірші, ніж за аналогічний період 2017, а от на турнірах Premier Mandatory стало трохи краще, хоча показник і досі жахливий. Середня к-сть виграних матчів на турнірах Grand Slam Premier Mandatory 2018 2 1,67 2017 3 0,67 Результат: підтверджено

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що в 2018 році стиль гри Світоліної зазнав серйозних змін. Її команда старається робити акцент на подачі (76,2% проти 71% виграних геймів в 2017) і атакувальному тенісі, але поки це далеко не завжди приносить бажаний результат. Перехідний період триває, поки що українка тримається на рівні попереднього сезону, але найближчий місяць стане визначальним. Якщо серія американських турнірів з фінішем на US Open стане провальною (потребує захисту 1245 очок в сумі), то під питання виявиться не лише місце в топ-5, але і перепустка в Сінгапур.