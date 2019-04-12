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Тайбэй. Стаховский сыграет в полуфинале

Украинский теннисист продолжает победное шествие на турнире

  • 12.04.2019 13:00
  • 850 просмотров
  • 1 комментарий
Тайбэй. Стаховский сыграет в полуфинале
© btu.org.ua. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) вышел в полуфинал челленджера на Тайване. В поединке 1/4 финала 34-летний украинец в трех сетах одолел японца Тацуму Ито (№148 ATP).
 
Тайбэй. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Тацума Ито (Япония) – 7:6(3), 6:7(5), 6:4
 
В полуфинале Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против еще одного японца Го Соеды (№207 ATP).
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 12.04.2019 13:43
    0
    Ого, це ж коли останній раз таке було?) Чи не на ТОП-100 Сірьога націлився?) Так тримати! )
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 12.04.2019 13:43
    0
    Ого, це ж коли останній раз таке було?) Чи не на ТОП-100 Сірьога націлився?) Так тримати! )
    Ссылка
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