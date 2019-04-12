Тайбэй. Стаховский сыграет в полуфинале

Всё это было в первый приход 2007- 2009 Семина и когда Миля с Алиевым еще придерживались ...

14:05 — Evgene Boykinyuk

в динамо, больше ему нигде места не будет, хотя не уверен что он и в тактику динамо впишется. жен...

14:01 — Jaroslav5999

Зря такой песимизм,коломойский почти у власти,а суркис при этом раскладе снова на коне,хз