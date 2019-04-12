Тайбэй. Стаховский сыграет в полуфинале

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) вышел в полуфинал челленджера на Тайване. В поединке 1/4 финала 34-летний украинец в трех сетах одолел японца Тацуму Ито (№148 ATP).
Тайбэй. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Тацума Ито (Япония) – 7:6(3), 6:7(5), 6:4
В полуфинале Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против еще одного японца Го Соеды (№207 ATP).
Ранее соревнования покинул еще один украинский теннисист Илья Марченко.
Также Стаховский прекратил борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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