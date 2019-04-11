Тайбэй. Стаховский пробился в четвертьфинал

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ВИДЕО. Cборная США разгромила Россию со счетом 10:0 на ЧМ 10:15 — Сергей Михайлович Ты забыл как вы у пиндосов с руки ели?Псы голодные нажрались американских бройлеров и стали незав...