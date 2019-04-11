Тайбэй. Стаховский пробился в четвертьфинал

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) добыл еще одну победу на челленджере на Тайване. В поединке третьего круга 34-летний украинец в двух сетах одолел француза Максима Жанвье (№202 ATP).
Тайбэй. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 7:5, 6:4
В четвертьфинале Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против победителя матча Камил Майхржак – Тацума Ито.
Ранее соревнования покинул еще один украинский теннисист Илья Марченко.
Также Стаховский прекратил борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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