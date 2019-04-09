Осака. Снигур легко выиграла первый матч

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в японской Осаке. В стартовом матче на турнире украинка в двух сетах переиграла местную теннисистку Мио Кодзаки, которая получила от организаторов wild card.
Осака. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Мио Кодзаки (Япония) – 6:0, 6:2
Во втором круге украинка сразится с Хан На Рэ из Южной Кореи.
Напомним, на прошлой неделе Снигур выиграла турнир такой же категории в Касиве. В Осаке Дарья играет свой второй 25-тысячник в карьере.
Источник — Sport.ua
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