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Осака. Снигур легко выиграла первый матч

Украинская теннисистка уверенно стартовала на втором подряд 25-тысячнике ITF

  • 09.04.2019 14:50
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Осака. Снигур легко выиграла первый матч
© ITF. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в японской Осаке. В стартовом матче на турнире украинка в двух сетах переиграла местную теннисистку Мио Кодзаки, которая получила от  организаторов wild card.
 
Осака. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Мио Кодзаки (Япония) – 6:0, 6:2
 
Во втором круге украинка сразится с Хан На Рэ из Южной Кореи.
 
Напомним, на прошлой неделе Снигур выиграла турнир такой же категории в Касиве. В Осаке Дарья играет свой второй 25-тысячник в карьере.
 
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Источник — Sport.ua

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