Осака. Снигур легко выиграла первый матч

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Узелок завяжется... 15:26 — lidiavynogradna Можно и "без узлов". А если узел есть, а судьи не заметили? Всех на дисквал? Тоже вариант, я его ...

Александр ГЕРЕГА: «Приобретение Карпат – это интересный вопрос» 15:20 — Sauron Одно из двух: - реально торгует Карпаты и сейчас пытается сбить цену - пустил слух о покупке Карп... 15:17 — Владимир Пидвирный Буде Герега, буде в Карпат майбутнє. А так постійні аутсайдери.

Болельщики Карпат разгромили 3 вагона в поезде Львов – Запорожье 15:14 — dgurkis Агенты Кремля просочились у ряды ультры и дали усем стекломою набубениться! Чечены они такие, очк...

На пост тренера Львова также претендуют Санжар и Близнюк 15:13 — Владимир Пидвирный Санжар супер тренер.

Президент Ингульца: «Премиальные - 10-тимесячная зарплата» 15:11 — andreypoltava234 "нихрена" их не только история футбола не учит...но и история вообще.... 15:07 — andreypoltava234 оно ещё и минусы ставит)))))

Малиновского могут дисквалифицировать до конца сезона 15:07 — Robert Monroe Бред. Там и удаление крайне спорное.