Эшли Барти признана лучшей теннисисткой марта

Уже його нічого не навчить... Просто іноді неадекват...

Катька, займись делом- наполни рот блинами из лопаты. А то говоришь фигню разную

Потому что вел себя неподобающим образом

Или мне кажется ( а может и нет) , в последнее время много опечаток в тексте....

Похоже игрокам Динамо сегодня дали установку нанести травмы как можно большему количеству игроков...

01:53 — baich

Эта ситуация напомнила старую песню "Неудачное свидание": "Мы были оба. Я у аптеки! А я в кино ис...

01:46 — baich

Можно только поздравить Хацкевича, похоже он всё еще в форме! Бегать от журналистов 50 минут это ...