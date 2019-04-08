Эшли Барти признана лучшей теннисисткой марта

В прошлом месяце Эшли Барти стала победительницей турнира серии Premier Mandatory в Майами. Этот успех позволил австралийке впервые в карьере войти в топ-10 рейтинга WTA.
В финале турнира в Майами Барти обыграла Каролину Плишкову, а по ходу турнира она справилась с Анет Контавейт, Петрой Квитовой, Кики Бертенс, Самантой Стосур и нашей Даяной Ястремской.
В результате голосования на сайте WTA Барти была признана лучшей теннисисткой первого месяца весны.
Источник — WTA
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