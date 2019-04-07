Монтеррей. Азаренко и Мугуруса сразятся за титул

Состоялись матчи полуфиналов хардового турнира серии WTA International в мексиканском Монтеррее. Впервые за три года в финал вышла экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси. Также в главном матче турнира мы увидим прошлогоднюю победительница испанку Гарбинье Мугурусу.
Монтеррей. Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:2, 6:3
Виктория Азаренко (Беларусь) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:1
Финальный поединок состоится в ночь с воскресенья на понедельник, начало матча в 00:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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