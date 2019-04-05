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Петра МАРТИЧ: «Матч против Бенчич – лучший в текущем сезоне»

Хорватская теннисистка – о выходе в полуфинал турнира в Чарльстоне

  • 05.04.2019 21:56
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Петра МАРТИЧ: «Матч против Бенчич – лучший в текущем сезоне»
© volvocaropen
Хорватская теннисистка Петра Мартич прокомментировала победу в четвертьфинале турнира серии Премьер в Чарльстоне. В поединке за выход в финал Мартич в двух сетах одолела Белинду Бенчич из Швейцарии. Это первая победа хорватки над теннисисткой из топ-25 за последние 8 месяцев.
 
- Если честно, то это, наверное, был лучший мой матч в текущем сезоне. Я не могу быть счастливее, чем сейчас.  
 
- Что, по твоему мнению, лучше всего сегодня работало против Белинды? Играла она сегодня отлично.
- Это правда. Я старалась не думать о ее результатах в последние месяцы (победа на турнире в Дубае, полуфинал Индиан-Уэллс - прим.). Я вышла побеждать, старалась диктовать ей свои условия на корте и не позволяла играть Белинде в свой теннис. В противном случае, у меня бы не было шансов. План на игру сработал.
 
Отметим, что в полуфинале Мартич сыграет против победительницы матча Каролин Возняцки (Дания) – Мария Саккари (Греция).
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Источник — WTA

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