Петра МАРТИЧ: «Матч против Бенчич – лучший в текущем сезоне»

Петра Мартич прокомментировала Хорватская теннисисткапрокомментировала победу в четвертьфинале турнира серии Премьер в Чарльстоне . В поединке за выход в финал Мартич в двух сетах одолела Белинду Бенчич из Швейцарии. Это первая победа хорватки над теннисисткой из топ-25 за последние 8 месяцев.

- Если честно, то это, наверное, был лучший мой матч в текущем сезоне. Я не могу быть счастливее, чем сейчас.

- Что, по твоему мнению, лучше всего сегодня работало против Белинды? Играла она сегодня отлично.

- Это правда. Я старалась не думать о ее результатах в последние месяцы ( победа на турнире в Дубае , полуфинал Индиан-Уэллс - прим.). Я вышла побеждать, старалась диктовать ей свои условия на корте и не позволяла играть Белинде в свой теннис. В противном случае, у меня бы не было шансов. План на игру сработал.

Отметим, что в полуфинале Мартич сыграет против победительницы матча Каролин Возняцки (Дания) – Мария Саккари (Греция).