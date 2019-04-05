Монтеррей. Мугуруса и Азаренко вышли в третий круг

В матче второго круга турнира серии International в Монтеррее (Мексика) испанка Гарбинье Мугуруса (№19, WTA) обыграла россиянку Маргариту Гаспарян (№75, WTA) со счетом 6:3, 6:7(1), 6:2. Следующей соперницей Мугурусы станет француженка Кристина Младенович (№66, WTA).
Также свой матч второго круга выиграла белорусска Виктория Азаренко (№67, WTA), одолевшая казахстанскую теннисистку Зарину Дияс (№107, WTA) - 6:3, 6:2. В следующем круге Азаренко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№33, WTA).
Источник — Sport.ua
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