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Рейтинг WTA. Свитолина поднимется на одну позицию

Первая ракетка Украины с понедельника будет занимать шестое место в мировой классификации

  • 04.04.2019 21:45
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Рейтинг WTA. Свитолина поднимется на одну позицию
© j48tennis.net. Элина Свитолина
В поединке третьего круга на грунтовом турнире серии Премьер в Чарльстоне нидерландская теннисистка Кики Бертенс (№6 WTA) уступила Марие Саккари (№50 WTA) из Греции.
 
Чарльстон. Третий круг
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(8), 3:6
 
Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогоднюю победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.
 
Седьмая ракетка мира в текущем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну строчку и с понедельника, 8 апреля, станет шестой.
 
Напомним, Бертенс стартовала в Чарльстоне со второго круга, где обыграла итальянку Мартину Тревизан, которая ранее выбила из турнира украинку Надежду Киченок.
 

 

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Источник — Sport.ua

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