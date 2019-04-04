Рейтинг WTA. Свитолина поднимется на одну позицию

В поединке третьего круга на грунтовом турнире серии Премьер в Чарльстоне нидерландская теннисистка Кики Бертенс (№6 WTA) уступила Марие Саккари (№50 WTA) из Греции.
Чарльстон. Третий круг
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(8), 3:6
Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогоднюю победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.
Седьмая ракетка мира в текущем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну строчку и с понедельника, 8 апреля, станет шестой.
Напомним, Бертенс стартовала в Чарльстоне со второго круга, где обыграла итальянку Мартину Тревизан, которая ранее выбила из турнира украинку Надежду Киченок.
Источник — Sport.ua
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